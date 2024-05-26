أسعار الدولار اليوم الأحد 26 مايو 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 26 مايو 2024، وذلك بعد تراجع خلال الأيام الماضية علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.06 جنيه للشراء، مقابل 47.16 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي مصر، والأهلي المصري نحو 47.06 جنيه للشراء، مقابل 47.16 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار في بنك البركة نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وذلك في بنوك (التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي).