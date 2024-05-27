"ليست خطيرة".. ما هي متلازمة انثوفيليا؟

ليس كل متلازمة تصيب الانسان سيئة او خطيرة بل هناك اكثر من متلازمة تعد ايجابية واعراضها عبارة عن علامات جميلة وسعيدة للشخص المصاب ومن بين تلك المتلازمات "متلازمة انثوفيليا" وهي متلازمة حب الورد بالرغم انها متلازمة نفسية ولكنها حالة لطيفة يتعرض لها الاشخاص المغرمون بالورود والزهور حيث يعشق هؤلاء الاشخاص البيئة النباتية ذات الالوان الخلابة حيث يشعرون بالسعادة عند رؤية الزهور فبعض الناس لا يحبون الورود لهذه الدرجة او لديهم مناسبات معينة للزهور لكن المصابين بهذه المتلازمة لا يمر يوم دون رؤية الزهور سواء على الحقيقة او الصور او شراؤها.

هذه المتلازمة عرفت لاول مرة عام ١٨١٠ واصبح يستخدم المصطلح الخاص بها في عام ١٨١٧ والكلمة من اصول يونانية فالكلمة الاولى anthos تعني وردة والثانية phile تعني الحب، ومن اعراض المتلازمة الايجابية والسعيدة:

-حب الحدائق ومتاجر بيع الورد.

-معرفة معلومات وتفاصيل عن الورد وانواعه.

-تزين المنزل والاماكن بانواع الزهور.

-الشعور برابط بين الشخص والطبيعة والزهور.

-الاستمتاع بزراعة الورد والاهتمام بع.

-أسباب متلازمة انثوفيليا:

تجارب للطفولة او الشباب ارتبطت بالزهور والسعادة.

النشأة ارتبطت بحب الورد او عادات كان لها علاقة بالورد.

قد يكون الشخص لديه شخصية حسية وعاطفية.

ارتباط الورد بذاكرة الشخص لذكريات سعيدة مميزة لها علاقة بهدايا الورود.

-فوائد هذه المتلازمة:

تجعل الشخص سعيد ومرح وايجابي.

تحررهم من الشعور بالضغط والتوتر .

تقلل شعور الاكتئاب.

تساعد على الاسترخاء.

ترفع من انتاجية الشخص.

توفر بيئة صحية.