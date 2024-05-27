ستولتنبرج: الناتو يستعد للعب دورا أكبر بكثير في دعم أمن أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إنه يتعين على الحلف تعزيز دعمه لأوكرانيا على المدى الطويل.



جاء ذلك في حوار لستولتنبرج مع صحيفة ألمانية تعليقا على الاستعدادات للقمة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحلف المقررة في واشنطن منتصف يوليو المقبل نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية.



وقال ستولتنبرج "يجب أن نضمن أن لدينا ما يكفي من الموارد للردع والدفاع، وأن الناتو يستعد للعب دور أكبر بكثير في تنسيق الدعم الأمني والتدريب لأوكرانيا".



وأوضح أن هذا يتطلب التزامات مالية على المدى الطويل من أجل أن يكون لهذا الدعم أساس أكثر قوة ويمكن التنبؤ به بوضوح.. داعيا دول الناتو إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.



وأضاف "لم يفت الأوان بعد لانتصار أوكرانيا. يجب أن نرسل المزيد من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأنظمة المضادة للطائرات والأسلحة بعيدة المدى".



وفي الوقت نفسه، طالب الأمين العام للناتو بضرورة أن يكون لدى الحلفاء خطط لتجديد مخزونهم العسكري وزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة.

بالمقابل شدد أمين عام الناتو على أنه في الوقت الذي يجرى فيه تعزيز دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، فإنه لا توجد خطط لإرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا أو توسيع مظلة الدفاع الجوي للحلف لتشمل أوكرانيا. مؤكدا أن الناتو لن يصبح جزءا من الصراع.