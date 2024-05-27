أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 502 ألف و340 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 502 ألف و340 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1150 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و671 دبابة و14 ألفا و818 من المركبات المدرعة و12 ألفا و981 من النظم المدفعية و1084 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2221 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و694 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي منطقة دونيتسك، أوضح مكتب المدعي العام الإقليمي للمنطقة أن القوات الروسية قصفت مدينة سيفيرسك وبلدة تشاسيف يار وكراسنوهوريفكا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص ونقل اثنين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأفادت تقارير صحيفة بأن الهجوم الروسي الذي استهدف منطقة دونيتسك أمس الأول أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

