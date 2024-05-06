حلو الكلام.. هَمَّتِ الفُلكُ وَاِحتَواها الماءُ

هَمَّتِ الفُلكُ وَاِحتَواها الماءُ

وَحَداها بِمَن تُقِلُّ الرَجاءُ

ضَرَبَ البَحرُ ذو العُبابِ حَوالَيها

سَماءً قَد أَكبَرَتها السَماءُ

وَرَأى المارِقونَ مِن شَرَكِ الأَرضِ

شِباكاً تَمُدُّها الدَأماءُ

وَجِبالاً مَوائِجاً في جِبالٍ

تَتَدَجّى كَأَنَّها الظَلماءُ

وَدَوِيّاً كَما تَأَهَّبَتِ الخَيلُ

وَهاجَت حُماتَها الهَيجاءُ

لُجَّةٌ عِندَ لُجَّةٍ عِندَ أُخرى

كَهِضابٍ ماجَت بِها البَيداءُ

وَسَفينٌ طَوراً تَلوحُ وَحيناً

يَتَوَلّى أَشباحَهُنَّ الخَفاءُ

نازِلاتٌ في سَيرِها صاعِداتٌ

كَالهَوادي يَهُزُّهُنَّ الحُداءُ

أحمد شوقي