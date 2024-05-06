تجديد حبس 3 عاطلين في سرقة صحفي فلسطيني بمصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس 3عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لسرقة هاتف الصحفى الفلسطيني أنس النجار، أثناء سيره بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين سرقوا هاتف الصحفي الفلسطيني أنس النجار أثناء سيره بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة.

كان الصحفى الفلسطيني أنس النجار نشر منشور على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك " مفاده تعرضه لسرقة هاتفه المحمول عن طريق خطفه بواسطة مجهولين يستقلون دراجة نارية، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين وتم ضبطهم وإعادة الهاتف المسروق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.