أفاد المكتب الإعلامي للاستخبارات الخارجية الروسية اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد كثفت جهودها للبحث عن بديل للرئيس الأوكراني الحالي، فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب، فإن الجهود الأمريكية تضمنت التواصل مع شخصيات أوكرانية بارزة مثل الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو، بالإضافة إلى اتصالات غير معلنة مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني الحالي أندريه يرماك والقائد العام السابق للقوات المسلحة فاليري زالوجني والرئيس السابق للبرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف.