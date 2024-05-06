ضبط 50 كيلو حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالعبور

ضبطت مديرية أمن القليوبية، صفقة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في مدينة العبور، دائرة قسم ثان، وجرى ضبطهم وبحوزتهما 50 كيلو جرام من الحشيش وقدرت قيمتهم بنحو 3,5 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام عنصرين إجراميين بمنطقة العبور العزم على توريد صفقة مخدرات حشيش على المواطنين في أنحاء القليوبية خلال احتفالات الأعياد وشم النسيم.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان عنصرين إجراميين ويتخذان من منطقة العبور دائرة قسم ثان في محافظة القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، وبمواجهتهما أعترف بحيازتهما للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 3,5 مليون جنيه تقريبًا.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال الحرز للمعمل الجنائي.