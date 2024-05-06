قبل مواجهة الأهلي.. نتائج سلبية للترجي التونسي

يستعد فريق الترجى التونسى، لاستضافة الأهلى المصرى، يوم السبت الموافق 18 من مايو الجارى، وذلك على ملعب " الاولمبي حمادي العقربي"، فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بنتائج مخيبة للامال فى الدورى المحلى.

تعرض أمس الأحد الترجى التونسى، للهزيمة بهدفين دون رد، من الملعب التونسى، وذلك ضمن منافسات مجموعة التتويج "الجولات النهائية" للتويج بالمسابقة.

وخاض فريق الترجى 6 مواجهات فى دور مجموعة التتويج، حقق الفوز فى أول ثلاث مواجهات، وفى أخر ثلاث مباريات حقق التعادل مرتين وهزم فى مواجهة، ويتبقى له مواجهة مع النجم الساحلى يوم السبت 11 / 5 الجارى.

ويعيش فريق الترجى تلك الفترة، فى حالة لايرثى لها، فى ظل النتائج السلبية فى البطولات المحلية رغم انه هو الأقرب للتتويج بمنافسة الدورى التونسى، قبل مواجهة الأهلى، الذى يعيش افضل فتراته فى هذا الموسم.