8 نصائح للحصول على بشرة نضرة في الطقس الحار.. تعرفي عليها

يعد الحصول على بشرة صافية وجذابة هو أهم ما تبحث عنه المرأة وخاصة في ظل هذا الطقس الحار. لذا نقدم اليكن طرق للحصول على بشرة نضرة :

1 تنظيف البشرة

يعد التنظيف المضاعف من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة في فصل الصيف ، حيث تفتح الحرارة والرطوبة المسام في الجلد، وفيما ؤدي التعرق الزائد والشوائب الموجودة في الهواء إلى سدها. ، وقد يؤدي إلى ظهور علامات التجاعيد.



٢ . استخدام التونر

يساهم استخدام التونر المناسب لنوع البشرة في ترطيبها خلال الطقس الحار،و في فتح المسام، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للتأثيرات الضارة. وفي حالة إذا كانت بشرتك دهنية ومعرضة لانسداد المسام وحب الشباب، استخدمي تونر لطيف يحتوي على عوامل منعشة ومنها ةلشاي الأخضر لإغلاق المسام وتوحيد لون بشرتك.

والتونر عبارة عن منتجات خفيفة الوزن مناسبة لروتين الصباح والمساء. يفضل استخدام التوتر مرة واحدة فقط خلال اليوم، حسب احتياجاتك. لذا تأكدي من وضع التونر عقب تنظيف البشرة جيدا.



3 .الترطيب



تتطلب العناية بالبشرة في الصيف منتجات تحتوي على مكونات مرطبة تحبس الرطوبة ويفضل إستخدام المرطبات التي تحتوي هي حمض الهيالورونيك، والغليسرين، واليوريا، والصبار، وما إلى ذلك.

4 حافظي على رطوبة جسمك من الداخل والخارج

يعد الترطيب أمراً أساسياً ليس فقط للصحة العامة ولكن أيضاً للحفاظ على بشرة جميلة. قد يتسبب جفاف الجلد في ظهور بشرتك جافة وباهتة ومتقشرة. وقد تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ففي الصيف، تفقد أجسامك المزيد من الماء من خلال التعرق، مما يجعل من الضروري بقاء بشرتك رطبة طوال اليوم. يساعد شرب كمية كافية من الماء على التخلص من السموم، ويحافظ على نضارة البشرة، ويمنعها من أن تصبح جافة ومتقشرة. من المهم أيضاً ترطيب بشرتك موضعياً باستخد

5. استخدمي واقي للشمس

يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تلحق الضرر ببشرتك، مما يسبب حروق الشمس، والشيخوخة المبكرة، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذا استخدمي دائماً واقياً من الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى، ثم ضعيه بسخاء على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك. وإذا كنت عرضة لفرط التصبغ، فاختاري واقي الشمس الملون ذو الأساس المعدني.

كما تذكري أن تعيدي تطبيق واقي الشمس كل ساعتين، خاصة إذا كنت تسبحين أو تتعرقين. يمكنك أيضاً تجربة البودرة أو البودرة المضغوطة ذات عامل حماية من الشمس SPF 30+ إذا كنت لا ترغبين في الاستمرار في استخدام التركيبة السائلة.

6 . إشربي الكثير من الماء

من المهم أن نشرب ماء كثير في ظل الطقس الحر تحتوي أجسامنا على 60٪ من الماء، لذلك من المهم جداً المحافظة على ترطيبها الملائم. يساعد شرب كمية كافية من الماء وتناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من الماء على تجنب الجفاف، الذي قد يجعل البشرة تبدو باهتة ومشدودة .تناولي نظام غذائي متوازن وعدم التدخين يساعد على احتجاز الترطيب داخل الجسم فتبدو البشرة نضرة.

7.اعتني بشفاهك

يصيب الجفاف شفاهك أيضا ل مثل ب، لذلك من المهم أن تبقيها مروية ومرطبة للمساعدة في حمايتها خلال أشهر الصيف.

لترطيب شفتيك وحمايتها من أشعة الشمس، جربي منتجات العناية بالشفاه التي تتضمن فيتامين هـ بمؤشر حماية 15 مرطب الشفاه ".

8. اختاري منتجات خفيفة القوام

جربي منتجات أخف قوام ويترك البشرة ناعمة منتعشة، والتي تترك بشرتك رطبة .