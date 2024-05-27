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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير في الشئون الإسرائيلية: كثير من الدول الأوروبية يريد الاعتراف بفلسطين

أحمد أبوعماد محاميد،
أحمد أبوعماد محاميد، الخبير في الشئون الإسرائيلية
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قال أحمد أبوعماد محاميد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل تحاول دائمًا أن تضرب بعرض الحائط كل ما هو فيه جهود دبلوماسية، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل أيرلندا والنرويج وإسبانيا، وضع حكومة نتنياهو في مأزق حقيقي.

وأضاف محاميد، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الكثير من الدول الأوروبية تريد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، من أجل إنهاء هذا الصراع القائم منذ مائة عام تقريبًا.

ونوه إلى أن المجتمع الإسرائيلي اليوم يحترق، فهو مقسوم بشكل كبير جدًا، خاصة بعد  التصريح الذي أدلى به جانتس، وهذا يدل على فعالية الضغط الدولي الواضح على الكيان المُحتل.

وأشار إلي أن إسرائيل عندما بدأت أحداث 7 أكتوبر كانت تحظى بتأييد واسع من معظم دول أوروبا، لكن اليوم هذه الدول بنفسها ترى أن الحل السياسي والعمل على حل الدولتين هو الأمر المثالي لإنهاء هذا الصراع.

إسرائيل أحمد أبوعماد محاميد لاعتراف بالدولة الفلسطينية نتنياهو