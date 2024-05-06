القبض على 6 أشخاص سرقوا سيارة وعدادات مياه ونوافذ بالقاهرة

القت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة وعدادات مياة ونوافذ بمناطق البساتين والزاوية الحمراء والزيتون.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات من أمام مسكنها بدائرة القسم بإستخدام سيارة آخرى ملك أحدهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئا النية" (عامل خردة ، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وقررا قيامهما بتقطيع السيارة المستولى عليها إلى أجزاء بقصد التصرف فيها بالبيع قطع غيار وتم بإرشادهما ضبط الأجزاء الخاصة بالسيارة.

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة "عدادات المياه" من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بإستخدام مفتاح معدنى، وبمواجهته أقر بإرتكابه (4) وقائع بإستخدام المفتاح المضبوط بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط العدادات المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السلالم والنوافذ من العقارات السكنية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب .. كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

