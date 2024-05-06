محافظ المنوفية: الانتهاء من رصف 3 شوارع رئيسية بمدينة تلا

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يتابع باستمرار معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وذلك من خلال جولاته الميدانية لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأعمال ولضمان نهو كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين .

وأوضح محافظ المنوفية أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة تلا فقد تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 3 شوارع رئيسية بالمدينة وهم شارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم ، شارع النقراشي مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتي المعهد الديني ، شارع بورسعيد مع شارع البطل أحمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتي خلف الاستراحة.

كما تم دعم الحملة الميكانيكية بإجراء صيانات لمعدات الحملة بقري المركز ورفع كفاءتها وشراء مهمات ومعدات إنارة بتلا ، مشيراً أنه تم الانتهاء من توصيل مرافق للمدارس و المحطة الوسيطة بمدينة تلا ، فضلاً عن إقامة 2 سوق حضاري أحدهما بشارع أحمد عرابى خلف الجمعية التعاونية بطاقة 20 كشك والآخر بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشك ، وجاري إنشاء عمارة إسكان اقتصادى بجوار دار المسنين بمدينة تلا .

ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام .

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