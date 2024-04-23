المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تعلن تقديم موعد الامتحانات بسبب تزامنها مع إجازة عيد العمال

أصرت المنطقة الازهرية بشمال سيناء قرار بتقديم موعد عقد المواد الامتحانية لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية وصفوف النقل بالمرحلة الاعدادية بسبب تزامنها مع موعد أجارة عيد العمال .

ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/٥م أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢م.

وأقرت المنطقة الأزهرية تقديم المواد الامتحانية المقرر عقدها بالجداول يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/٥م إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢م، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وصفوف النقل لجميع المراحل بمعاهد القراءات وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وامتحانات كبار السن بمعاهد البعوث الإسلامية.

ونشرت المنطقة الازهرية اليوم جانب من متابعة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، امتحانات النقل الابتدائي، والإعدادي، بمعهد قبر عمير الابتدائي، ومعهد الشلاق الابتدائي والإعدادى، ومعهد الشيخ زويد الابتدائي والإعدادي القديم، ومعهد الشيخ زويد الابتدائى، وفتيات الإعدادى الجديد، وبنين أبوطويلة الإعدادي، التابعين لإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة موجه عام علوم، بديوان عام المنطقة، وذلك تسييرا للعمل بصفة مؤقتة وفقا لشروط تضمنت الحصول على مؤهل عال مناسب تربوي، أن يكون على درجة "كبير معلمين" على الأقل، ألا يكون محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو النيابة العامة، أو موقوف عن العمل أو صدر له قرار إبعاد، وأن يكون على رأس العمل، ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه، أن يكون قد أمضى ٥ سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، وألا يقل تقرير تقويم الأداء في العامين السابقين مباشرة عن تقدير كفء في آخر تقريرين.

وعلى من يرغب؛ يتقدم لإدارة التنسيق بطلب ترقي مرفق ببيان حالة حديث ومعتمد، و صورة الرقم القومي وآخر تقريرين في موعد غايته ٢٠٢٤/٤/٣٠.