دعاء الليلة ٢٥ من شهر رمضان ٢٠٢٤

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الخامسة والعشرون من شهر رمضان.

اللهم اعتقنا من النار..اللهم بلغنا ليلة القدر..اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وتقربنا اليك بالفروض والنوافل.. اللهم نعوذ بك من وساوس شياطين الانس والجن..اللهم ثبت ايماننا.. بسم الله الرحمن الرحيم (۞إِلَيۡهِ يُرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَٰتٖ مِّنۡ أَكۡمَامِهَا وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلۡمِهِۦۚ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ أَيۡنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّـٰكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٖ (47) وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَدۡعُونَ مِن قَبۡلُۖ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٖ (48) لَّا يَسۡـَٔمُ ٱلۡإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلۡخَيۡرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٞ قَنُوطٞ (49) ) صدق الله العظيم..

اللهم هبنا وهجا من نورك الاكبر نسير به فى طريق الهداية.. اللهم ادخلنا فى رحمتك واغلق على الشر بوابات الدنيا والاخرة بحق لا اله الا الله وبحق محمدرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك.. بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَئِنۡ أَذَقۡنَٰهُ رَحۡمَةٗ مِّنَّا مِنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّجِعۡتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلۡحُسۡنَىٰۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنۡ عَذَابٍ غَلِيظٖ (50) وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٖ (51) صدق الله العظيم.

اللهم يا شافى اشف مرضانا وارحم موتانا واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين وارحم شهدائنا فى مصر زفلسطين وانصرنا على الصهاينة والارهابيين والكافرين والقتلة المأجورين المتاجرين بالدين وبالعقول الغافلة.

اللهم نعوذ بك من شياطين الإنس والجن ياقوى يا متين وقوى يا ملين القلوب الجامدة..اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين على كل متكبر وظالم يارب.. اللعم احفظ لنا أولادنا وأحفادنا وشباب مصر .

اللهم نجنا من انفسنا وسيئات اعمالنا يارب..الحمدلله السميع العليم والهادى بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم اهدنا فى من هديت وتولنا فى من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك.

اللهم نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطانا وهامة ومن كل عين لامة..اللهم حصننا بلا اله الا الله وبمحمد رسول الله..بسم الله الرحمن الرحيم (قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كَانَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرۡتُم بِهِۦ مَنۡ أَضَلُّ مِمَّنۡ هُوَ فِي شِقَاقِۢ بَعِيدٖ (52) سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ (53) أَلَآ إِنَّهُمۡ فِي مِرۡيَةٖ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمۡۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطُۢ (54)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ اولادنا واحفادنا وشباب مصر من كل شر يا حافظ القرأن الكريم الى يوم الدين.. اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحمها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.

اللهم أحسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب.. والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.