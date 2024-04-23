الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث آليات خفض أسعار الخبز وتشديد الرقابة على الأسواق

عقدت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخابز بمحافظة البحيرة، لبحث تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة طبقًا للقرار الوزارى رقم 15 لسنة 2024، ومناقشة المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز والبحث عن حلول لها.

وحضر الإجتماع كل من: "المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، اللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، عاطف فراج، رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس الإدارة، أسامة الصعيدى، محمد ملوخية، عمر الوليلي، طه عتمان، أعضاء مجلس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة".

وأعرب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، عن خالص شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.

وأكد محمد الشريف ان الغرفة التجارية بالبحيرة، ملتزمة بدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد الحسيني، انه يجب ان نعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والمواطن المصري للتأكد من تطبيق تخفيضات الأسعار بشكل عادل، مشددًا على ضرورة الموازنة بين مصلحة المواطن وحقه في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وبين حق التاجر في تحقيق هامش ربح معقول.

واشار المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، إلي ان هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في كافة السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام ساهمت في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع. وقد قام سيادته بمناقشة السادة أصحاب المخابز فى كل ما يتعلق بالتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024.

أسعار الخبر السياحي الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخابز السياحية والإفرنجية قد بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بأسعار وأوزان جديدة، وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم 15 لعام 2024، الذي ينظم أسعار الخبز في الأسواق المحلية.

ووفقًا لنص التوجيه، تم تحديد أسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي: 150 قرشًا لرغيف يزن 80 جرامًا، و75 قرشًا لرغيف يزن 40 جرامًا، و50 قرشًا لرغيف يزن 25 جرامًا، وبالنسبة للفينو، فتم تحديد سعره بـ150 قرشًا لرغيف يزن 50 جرامًا، و100 قرش لرغيف يزن 35 جرامًا.