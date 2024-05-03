الليلة.. حفل الفنان تامر حسني بالعين السخنة

يحيي الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً مساء اليوم، فى العين السخنة، ضمن حفلات شم النسيم والتى يشارك فيها الجمهور المصرى الإحتفال بالأعياد.

يقدم تامر حسني مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه، والتى يتفاعل معها الجمهور، إلى جانب الاستعراضات التى يقدمها الفنان تامر حسني لجمهوره فى كل حفلاته.

يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، بمجموعة من الجولات الفنية لعدد من الحفلات، فى مصر والدول العربية، وذلك من خلال الموسم الصيفي الحالي.

يستعد تامر حسني بالتحضيرات لفيلمه الجديد، وذلك للمشاركة فى الموسم السينمائى المقبل بفيلم "ريستارت"، والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم ، هنا الزاهد، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج سارة وفيق.

يشار الى أن الفنان تامر حسني شارك في الموسم السينمائى بفيلم "تاج"، بطولة ، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، والإخراج سارة وفيق.