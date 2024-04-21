نادية شكري: سعيدة بمشاركتي في "جودر"

عن تألقها في الموسم الرمضاني 2024 ومشاركتها في مسلسل "جودر" لتتصدر الترند، كشفت الفنانة نادية شكري عن كواليس الدور وكيفية ترشيحها للعمل وذلك خلال استضافتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC"، في حوار خاص معها بمناسبة عودتها للتمثيل.

أكدت "شكري"، أنها قبل أن يعرض عليها المشاركة في مسلسل "جودر"، كانت تجلس في بيتها محبطة وتشعر بالضيق، إلى أن دفعها الأمل بداخلها أنها ستشارك بالموسم الرمضاني 2024.

وتابعت: "كان لدي رغبة في العودة للفن خاصةً بعد مشروع الدكتور أشرف زكي بنقابة المهن التمثيلية الذي خلق حالة من التفاؤل، والمشروع ساهم في عودة العديد من الفنانين الذين كانوا نجوما كبار للمشاركة في الأعمال الفنية خاصةً في موسم رمضان 2024".

استكملت: "كنت سأشارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل فوبيا مع الفنانة رانيا يوسف ولكن تم تأجيله لما بعد رمضان، ومسلسل جودر جاءني في آخر لحظة لأشارك في موسم رمضان بهذا العمل، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية.