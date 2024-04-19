الرئاسة الفلسطينية: السياسة الأمريكية تدفع المنطقة أكثر إلى شفا الهاوية

أدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن حتى تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تدفع المنطقة أكثر إلى شفا الهاوية.

كما أضافت الرئاسة الفلسطينية، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، كما أنها تشجع على حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.

وصوتت 12 دولة لصالح منح فلسطين العضوية الأممية الكاملة بينها روسيا والصين وفرنسا، ولكن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.