استعدادًا لموسم القمح.. تعقيم شونة التخزين بزاوية الناعورة في المنوفية

أكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم حصاد محصول القمح بتجهيز الشون الموجودة بالمركز والمدينة وإعدادها بما يضمن سلامة المحصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التوريد أمام المزارعين، وتشكيل لجان حصر كميات القمح المزروعة ولجان الفرز والاستلام، مع التأكيد على منع تداول المحصول خارج الأماكن المخصصة للتوريد والتخزين، وكذلك إعداد التقارير اليومية للكميات التي تم توريدها.

وتابعت منال عبده نائب رئيس المدينة برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، أعمال تجهيز شونة جمع وتخزين القمح بالقرية، حيث يتم إزالة الأتربة وتعقيم الشونة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول.