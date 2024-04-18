وكيل زراعة البحر الأحمر يتفقد الصوب الزراعية بالغردقة

تفقد المهندس محمود عبدالعاطي مدير مديريه الزراعة بالبحر الاحمر اليوم الخميس، الإدارة الزراعية بالغردقه ، وذلك لمتابعة تطوير ورفع كفائة الصوب الزراعيه بالادارة الزراعيه التابعه لاتحاد المجالس الزراعيه بالبحر الأحمر.

تأتي الزيارة استعدادا للزراعات الصيفيه وذالك في اطار حرص وزارة الزراعة علي توفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية.

وقدم وكيل وزارة الزراعة بالبحر الاحمر الشكر للعاملين بالإدارة علي المجهود الرائع الذي يقومون به في إنتاج وزارعة المحاصيل وبيعها بأسعار مخفضة للأهالي.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي وتحت رعايه معالى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، وتاكيدا لتوجيهات المهندسه، إكرام العدوي مدير اداره المجالس ورئيس وحدة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة بوزارة الزراعة.

يهدف ذلك إلى تنفيذ خطه الدولة الاستراتيجية التي تتمثل فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي، في تطوير منظومة الري والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة واختيار الأصناف الزراعية قليلة استهلاك المياه، واستخدام الصوب الزراعية يعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، ويعزز من الإنتاج الزراعي.

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