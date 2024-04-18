موعد ومكان التدريب الأول للأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في الكونغو في الرابعة عصر اليوم الخميس، على ملعب فريق مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.