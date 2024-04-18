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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قصف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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أعلن إعلام فلسطيني، عن وجود قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، لليوم الـ195 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية، والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.

وقالت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشنت حملة تفتيش واسعة وسيّرت آلياتها العسكرية في أحياء القرية، وكثّفت من تواجدها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.

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