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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول أمريكي بارز: هكذا سيكون الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران

جانب من الهجوم الإيراني
جانب من الهجوم الإيراني على إسرائيل
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ذكر مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرد العسكري المتوقع من إسرائيل على الهجمات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن هذا المسؤول - الذي لم يُكشف عن هويته - القول إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تفكر في توجيه ضربة محدودة داخل إيران، نتيجة للتهديد الكبير الذي فرضته الهجمات الإيرانية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة رسميًا بخططها أو توقيت الهجوم المحتمل، معربًا عن أمله في أن تصدر بعض التحذيرات لحماية المواطنين الأمريكيين والدبلوماسيين في المنطقة.

وأضاف أنه إذا لم ترد إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم التهدئة، معربًا عن قلقه من فتح باب لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.

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