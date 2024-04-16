القبض على 4 أشخاص لسرقتهم طالب في شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 أشخاص، لسرقتهم دراجة نارية من طالب في شبرا الخيمة، حيث شاهدوه يقف أمام ماكينة صراف آلي، وأشهروا سلاحا ناريا في وجهه واستولوا على دراجته النارية ومبلغ مالي وفروا هاربين، وجرى ضبطهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم ثان شبرا الخيمة، من طالب يفيد أنه أثناء وقوفه أمام ماكينة صراف آلي لسحب مبلغ مالي منها فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون مركبة توك توك بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري، والاستيلاء منه على دراجته النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي وفروا هاربين.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وسائق توك، وتبين أن اثنين منهم لهما معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهمين عن المسروقات والسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.