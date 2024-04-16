القبض على المتهمة بإضرام النيران داخل شقة والدتها في الوراق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمة بإضرام النيران داخل شقة والدتها بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالكة الشقة بسبب خلافات مع والدتها فقامت بالدلوف إلى الشقة في وقت غياب والدتها وأشعلت النيران بها، وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.