انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي تل السلطان

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والمصابين بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت بها المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما حاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمالي قطاع غزة وتطلق النارعليها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عددًَا من الشهداء الفلسطينيين وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، جراء غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بجميع آليات الحرب، البرية والبحرية والجوية، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين ليصل إلى 33،797 شهيدًا، كما تزايد عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 76،465 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.