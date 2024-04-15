الشوط الأول... المقاولون يتأخر بهدف أمام بيراميدز

أنهي فريق بيراميدز الشوط الأول، متقدمًا بهدف على حساب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز فى المباراة المقامة حاليًا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأحرز هدف بيراميدز وليد الكرتى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ويدخل بيراميدز لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الجونة في اللقاء الأخير برباعية نظيفة في مباراتهم الاخيرة على استاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة وأحرز الأهداف كل من مصطفى فتحى في الدقيقة 18، وإبراهيم عادل في الدقيقة 58، ورمضان صبحى في الدقيقة 70 من علامة الجزاء، ومحمود زلاكة في الدقيقة 87.

بينما يدخل المقاولون لقاء اليوم في المركز الـ 17 في جدول الدوري برصيد 12 نقطة بعد خوض 16 مباراة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا آخر.