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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل مسكنها بالسويس

كشف ملابسات مقتل
كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل مسكنها بالسويس .. وضبط مرتكب
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بشأن وفاة (ربة منزل "لها معلومات جنائية") داخل مسكنها بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتوجه للمجنى عليها لطلب مبلغ مالى منها لمروره بضائقة مالية فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليها مما أدى لوفاتها ، وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذ بالهرب ،  وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وزارة الداخلية السويس