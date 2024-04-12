ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: إصابة 3 صحفيين في قصف للاحتلال وسط النصيرات بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكد مراسل فضائية القاهرة الاخبارية، إصابة 3 صحفيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة، اليوم الجمعة.
كما نقلت وسائل إعلام فلسطيني، سقوط 6 شهداء و72 جريحا جراء استهداف الاحـتلال منطقة المخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة.
 

غزة إسرائيل الاحتلال القاهرة الاخبارية صحفي