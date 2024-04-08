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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

 جاء في نصها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وإننى إذ انتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازى وتقديرى لجهودكم المخلصة و عطائكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة.. حفظكم الله ورعاكم  وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير " .
 

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