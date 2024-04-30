النبراوي للمهندسين: هدفنا الوصول إلى توافق جماعي على مقترح لائحة جديدة لمزاولة المهنة

دعا المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، جموع المهندسين، لإبداء آرائهم في مقترح لائحة مزاولة المهنة، خلال اجتماع النقابات الفرعية الثاني الذي عقد بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن النقابة تستمع لآراء الجميع وتُرحب بكل المقترحات، وقال: "هدفنا أن نصل معًا إلى توافق جماعي على مقترح لائحة جديدة لمزاولة المهنة قبل عرضه على الجمعية العمومية للنقابة، لإقراره".

وأضاف النبراوي خلال كلمته: "لجنة مزاولة المهنة التقت قبل أيام مع مهندسي القاهرة وتسع نقابات فرعية أخرى لمناقشة مقترح اللائحة، واليوم تلتقي مع مهندسي الإسكندرية والبحيرة ومطروح لذات الهدف، وستواصل لقاءاتها مع مهندسي باقي المحافظات، للوصول إلى توافق عام حول مقترح اللائحة".

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين، في اللقاء الموسَّع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، مع مهندسي نقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مرسى مطروح"، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة السابق، والمهندس خالد عبدالله عيسى- رئيس نقابة المهندسين بمطروح، والمهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو لجنة إعداد مقترح اللائحة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة.