محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها : "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة بأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات ، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرًا للوطن، وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية، ودائمًا يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار."