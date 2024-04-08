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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إيران تحدد موعد عيد الفطر

خامئني
خامئني
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كشفت إيران، اليوم الإثنين،  موعد عيد الفطر المبارك، وفقا لما قاله مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث أشار إلى أن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال كتب خامنئي إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

يشار إلى أنه بعد مدة طويلة بسبب فيروس كورونا يؤم المرشد هذه المرة صلاة عيد الفطر وسيلقي خطبتها ومن المحتمل أن يتطرق في خطبته إلى "الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق فضلا عن ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية".

إيران عيد الفطر المبارك المرشد الإيراني خامنئي