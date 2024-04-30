بعد تدخل هيئة الاستعلامات.. بلومبرج تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري

كشفت وكالة "بلومبرج" العالمية اليوم عن سحبها وإلغاء منشورات على فيسبوك عن الاقتصاد المصري ونشرها بدلًا منها نصوصًا مصححة، وذلك بعد تلقيها اعتراضًا من هيئة الاستعلامات المصرية، حيث كانت المنشورات الأصلية قد تضمنت تشويهًا ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في مصر، تناقض مع محتوى تقرير بلومبرج نفسه.

وبحسب رد "بلومبرج" على مخاطبات هيئة الاستعلامات، فإن المنشورات الأصلية قد تم كتابتها من قبل عاملين في بلومبرج من خارج مصر، مما يشير إلى وجود مشكلة في التحقق من المعلومات ونشرها.

وعقب تدخل هيئة الاستعلامات، قامت بلومبرج بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على فيسبوك، مع الاعتراف بأن المنشورات الأصلية لا تلبي معاييرها التحريرية.