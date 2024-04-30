العاهل الأردني لوزير خارجية أمريكا: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد العاهل الأردني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني على أهمية التحرك الفورى لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة.

وحذر من خطورة أية عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، منبها إلى أن الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها.

وشدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وأعاد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.

حضر اللقاء - طبقا لبيان الديوان الملكي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت.