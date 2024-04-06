ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

335 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفرالشيخ

وأكثر من ألف مسجد

وزير الأوقاف بكفرالشيخ
وزير الأوقاف بكفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت ، مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ، انتهاء استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز أكثر من 1000 مسجد و335 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وقال الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها أكثر من 1000 مسجد،  وهي التي يصلي فيها الجمعة، وبلغ عدد الساحات 325 ساحة تم تجهيزها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من محليات وشباب ورياضة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

صلاة عيد الفطر المبارك في كفر الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف تطهير وتعقيم المساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ صلاة عيد الفطر المبارك