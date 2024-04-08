بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك

أصدر بطريرك الأقباط الكاثوليك بيانا رسميا لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البيان "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية. ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".