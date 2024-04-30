خلال 24 ساعة.. ضبط 290 قضية مخدرات وتنفيذ 63850 حكما قضائيا متنوعا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بشن حملة أمنية موسعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 290 قضية مواد مخدرة بإجمالى 317 متهما.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 77 قطعة سلاح نارى بحوزة 77 متهما

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 63850 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 8 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 23 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 8 متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 232 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22553 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 36 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.