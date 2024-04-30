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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 290 قضية مخدرات وتنفيذ 63850 حكما قضائيا متنوعا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بشن حملة أمنية موسعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
 فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 290 قضية مواد مخدرة بإجمالى 317 متهما.
  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 77 قطعة سلاح نارى بحوزة 77 متهما
  فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 63850 حكما قضائيا متنوعا.
 فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 8 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة .
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط  23 متهما.
 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 8 متهمين.
 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 232 دراجة نارية مخالفة. 
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22553 مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال فحص السائقين: فحص 36 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية حملة أمنية خلال24 ساعة المخدرات الأسلحة