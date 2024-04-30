جوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات في كينيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا.

وأعرب الأمين العام - في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء - عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وشعب وحكومة كينيا.

وقال إن فريق الأمم المتحدة يعمل على الأرض بشكل وثيق مع الحكومة الكينية وشركائها منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة - في وقت سابق من هذا العام - للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم حكومة كينيا في هذا الوقت العصيب.