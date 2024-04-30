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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جوتيريش يعرب عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات في كينيا

جوتيريش
جوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في نيروبي وأجزاء أخرى من كينيا.

وأعرب الأمين العام - في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء - عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وشعب وحكومة كينيا.

وقال إن فريق الأمم المتحدة يعمل على الأرض بشكل وثيق مع الحكومة الكينية وشركائها منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة - في وقت سابق من هذا العام - للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم حكومة كينيا في هذا الوقت العصيب.

جوتيريش الخسائر في الأرواح نيروبي كينيا