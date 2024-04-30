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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصين: محادثات حماس وفتح تهدف تعزيز المصالحة الفلسطينية

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا "حماس وفتح" عبّرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار.

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها استضافت محادثات بين حركتي حماس وفتح بدعوة منها، بهدف إجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن الجانبين عبرا عن رغبتهما السياسية في تحقيق المصالحة من خلال الحوار، واتفقا على مواصلة هذا الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت ممكن، وعبرا عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي حركتي حماس وفتح توصلوا إلى اتفاق حول أفكار للحوار المستقبلي.

وزارة الخارجية الصينية حماس وفتح المصالحة الفلسطينية