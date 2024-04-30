"الأونروا" تستنكر استهداف عمال الإغاثة والصحفيين بها وتطالب بحمايتهم في جميع الأوقات

استنكر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" فيليب لازاريني، استهداف القوات الإسرائيلية لعمال الإغاثة والصحفيين العاملين بالوكالة الأممية، مطالبا بحمايتهم في جميع الأوقات.

ووصف "لازاريني"، نجاة مصور صحفي عقب إصابته بجروح خطيرة في غارة جوية وفقده ساقيه، أثناء تأدية عمله مع الوكالة والتقاط صور عن الدمار الواسع في شمال غزة بالمعجزة.

وقال لازاريني - في منشور بحسابه على موقع "إكس " - إن الزميل المصور الصحفي شهد أهوالا أثناء وجوده في مستشفى الشفاء، شمال غزة، أثناء حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى على مدى أسبوعين.

من جانبها، قالت مديرة الإعلام والاتصال بوكالة الأونروا "جولييت توما"، إن المصور الصحفي، أرسل لنا صورا ومقاطع فيديو ممتازة من شمال غزة، وقد أصيب بجراح خطرة؛ بينما كان يستخدم معداته لالتقاط صور للدمار الهائل في المنطقة، وبصعوبة كبيرة تم نقله إلى رفح، جنوب القطاع؛ لتلقي مزيد من العلاج قبل وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال علاجه الضروري.