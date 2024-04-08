سمية الخشاب في حوار للبوابة نيوز: دورى فى بـ 100"راجل" محدش قدمه قبل كده

نجمة من طراز خاص، استطاعت تقديم كافة الشخصيات والأدوار التي تركت بصمة من خلالها، إنها النجمة سمية الخشاب، التي تعود للدراما بعد غياب بمسلسل بـ 100 راجل، لتخوض به السباق الرمضاني الحالي.

المسلسل حقق ردود فعل واسعة، خلال الأيام الماضية، "البوابة" التقت بها في حوار خاص، لنتحدث معها عن كواليس عودتها بهذا المسلسل، وتفاصيل الشخصية.

تطرقنا معها خلال الحديث عن الجانب الإنساني في حياة سمية الخشاب، وأشياء أخرى، فكان هذا الحوار..

* تعودين للدراما التليفزيونية بعد غياب فما الذي جذبك في مسلسل "بـ100 راجل" لكي تخوضين به السباق الرمضاني الحالي ؟

** لقد تحدث معي المخرج إبرام نشأت أن هناك قصة مسلسل جيدة لكي أخوض بها السباق الرمضاني وأنا كان لست في حساباتي تقديمي عمل لرمضان لأن من الصعب في تلك الفترة أن أجد عملًا جيدًا وأنجذب له بسهولة وعندما عرض علي مسلسل بـ 100 راجل وجدت أن الورق مختلف تمامًا عن أي عمل عرض علي من قبل حيث السيناريست محمود حمدان كاتب العمل بطريقة محترفة ومشوقة وكل الحلقات مليئة بالاحداث الغير متوقعة خاصة يدور حول الست المصرية الجدعة التي تعافر وتناضل كي تستطيع العيش وفاق كل توقعاتي مما جعلني أعود به بقوة للدراما بعد غياب دون تردد.

* تجسدين دور امرأة شعبية وهي غالية ما الاختلاف في غالية عن باقي الأدوار الشعبية التي قدمتيها من قبل ؟

** الدور ليس مقتصر علي المرأة الشعبية ولكنه يلقي الضوء علي المرأة المصرية المكافحة التي تحاول وتعمل وتقف بـ 100 راجل أمام كل التحديات وتكون سند وضهر لعائلتها وأيضًا دوري الذي أجسده وهو "سائقة المكروباص" لم يقدم من قبل عبر أي أعمال درامية

* لاحظت من بوستر المسلسل أنه مقسوم لشخصيتين هل هناك تشابه بينه وبين مسلسل " حدف بحر" التي قدمتيه أو مع توالي الأحداث تعاني غالية من أنفصام في الشخصية؟

** لا أطلاقًا فالمسلسل بعيد كل البعد عن مسلسل حدف بحر الذي سبق وقدمته من قبل وبالنسبه شكلي في المسلسل هو تغير وفق لمراحل الشخصية وسوف يتفاجىء الجمهور بتطورات الأحداث في الحلقات القادمة.

* مسلسل "بـ 100 راجل" اسم يشير أن المسلسل يناصر المراة فهل هو ذلك ؟

** هذا حقيقي فالمسلسل يناصر المرأة المصرية “الجدعة' التي تكون بمثابة ”100 راجل' ويُعتمد عليها وتقف في المواقف الصعبة في الحياة سواء مع عائلتها أو الأشخاص المحيطين بها وتأثيرها علي المجتمع.

* دائمًا تناصرين المرأة في كل أعمالك هل ترين أن ما زلنا نعيش في مجتمع ذكوري والمرأة تتعرض للاضطهاد؟

** كنت أري بالفعل خلال الفترة الماضية إننا نعيش في مجتمع ذكوري والمرأة مقهورة وأيضا أري أن هناك سيدات جبابرة والرجال يصبحون ضحيتهم ولكن نظرتي الأن أختلفت تمامًا وأري أن نظرة المجتمع للمرأة تغيرت كثيرا عن قبل ولست نعيش في مجتمع ذكوري مثل ما سبق فوضع المرأة أفضل بكثير عن ذي قبل.

* غالية في المسلسل تعرضت للغدر والخيانة من أقرب الناس إليها هل سمية الخشاب تعرضت للطعن في حياتها؟

** تعرض للخذلان والندالة في حياتي بشكل عام ولكن ليس لدرجة الغدر أو من أقرب الناس لي أو من الأهل مثل ما حدث مع غالية في مسلسل بـ 100 راجل

* ماذا عن تعاونك مع المخرج إبرام نشأت للمرة الثالثة؟

** تعاوني مع المخرج إبرام نشأت للمرة الثالثة جاء بمحض الصدفة فهو مخرج متميز ومجتهد للغاية ويستطيع إخراج أفضل ما لدي أي فنان من طاقة ويعرف جيدًا أن يختار الورق الجيد.

وفي اللوكشين يتسم بالهدوء والمناقشة وليس ديكتاتوريًا وهذا طبعه مع كل فريق العمل وبالنسبه لي لا تجذبني أسماء المخرجين الكبار بقدر ما يستطيع المخرج إخراجه من الممثل وأنا أحب أقدم كل الدعم للمخرجين الشباب الموهوبين.

* هل سمية الخشاب قابلت في حياتها ستات ينطبق عليها لقب ب100 راجل؟

** في الحقيقة بلدنا مصر مليئة بالسيدات التي يستحقون أن ينطبق عليهم لقب بـ 100 راجل فهي الست المكافحة العاملة التي تعمل ليلًا ونهارًا وتقوم بتربية أبنائها وتذاكر لهم وأحيانًا بعد عدم وجود الأب تكون هي بديلة له في كل شىء بالحياة فالأحساس بالمسئولية لدي المرأة المصرية غير طبيعي فهي الوحيدة التي لا تشتكي في الأزمات وتكون جنب الرجل في أصعب الأوقات.

*هل انتهيت من تصوير مشاهدك في المسلسل ؟

** الحمد لله قد انتهيت أمس من تصوير كافه مشاهدي في المسلسل ولم يتبق لي سوي أي مشهد.

* حدثينا عن حقيقة أصابتك بسبب الفنان رامز جلال؟

** ما زلت أعاني حتي الأن من إصابتي مع رامز جلال حيث أُصيبت بتمزق في الأربطة في كتفي الشمال وكسر عند "كعب القدم" وكدمات في جسدي كله وبعد عودتي من السفر ظللت أكثر من عشر أيام متوقفة عن تصوير المسلسل تمامًا بسبب إنني كنت لا أستطيع الوقوف علي قدمي نهائيًا.

والذي عرضه أثناء الحلقة ليس كل الحقيقة فهم قاموا بحذف الكثير من الحلقة وأنا كنت لا أعرف أنه مقلب تمامًا ولا حتي أيتن عامر سوف تكون معي في الحلقة وكل ذلك موجود معي عبر واتساب بيني وبين معدة البرنامج، وما حدث معي في برنامج رامز هو عدم أمانة وأذية لي واستهتار بي كإنسانه وبصحتي وبحقوق الإنسان وأنا أخذت إجراء ضد البرنامج بأكمله وقدمت ببلاغ للنائب العام

* هل تم تواصل بينك وبين الفنان "رامز جلال" بعد أصابتك؟

** اطلاقًا وأقص لك ما حدث وأن هناك بلبنان تواصلت مع فريق عمل البرنامج الساعة 8 صباحًا وبإنني "تعبانه جدا" والأمر يستلزم ضرورة نقلي إلي المستشفى لأن لست متواجدة في بلدي فكانت أجابتهم علي كلها بها اللامبالاة وتحججون أن ليس هناك أحد فكانت كافة ردودهم منافية للواقع وبها عدم انسانية وعدم مسئولية.

وعندما ذهبت للمستشفى تفاجأت أنني لست أنا الأولي في دخولي تلك المستشفى

بل كان هناك ثلاث فنانات قبلي ومن قتذاك حتي الأن رامز لم يتصل بي ولا ذهب إلي المستشفي كي يطمئن علي وتعجبت كثيرًا فنحن نتعامل مع البشر وحتي لم يكلف رامز خاطره ويتصل بي عبر الهاتف ويطمئن ويهتم بالضيوف الذي يتم استضافتهم في برنامجه.

وبصراحة شديدة لم أر في حياتي بشر يتعامل بهذه الطريقة وأنا في الحقيقة أشعر بصدمة شديدة بسبب رامز ومن بعد هذا البرنامج أخذت قرار بعدم الثقة في أحد لأن لديه عدم احترام لأدمية البشر وتعمد الأذية.

* تردد أن سمية الخشاب ابتعدت عن" السوشيال ميديا" فترة طويلة كي" تشتري دماغها" لأن هناك منشورات تم فهمها بطريقة خاطئة وأوقعتك في مشاكل؟

** لم أبتعد عن السوشيال ميديا بسبب المشاكل وكل ما في الأمر أن كنت أقوم بتحضير المسلسل منذ فترة وركزت فيه وفي التصوير فلذلك كنت غير مهتمة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

* ماذا عن فيلم " التاروت" التي تعودين به إلي السينما؟

** الفيلم توقف لظروف إنتاجية وقصة الفيلم تدور في إطار تشويقي ومثيرة للغاية وأيضا دوري فيه لم اقدمه من قبل حيث أجسد دور فتاة تدعي "نيرة" تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم الأرقام وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر علي حياتها وعلي زواجها ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

* هل دق قلب سمية الخشاب مرة أخري ومن الممكن أن نراها في "عش الزوجية" قريبا؟

** لا يشغلني موضوع الزواج في الوقت الحالي اطلاقا وأضع كل تركيزي الان في عملي فقط وأريد أن أكون مع نفسي واجلس بمفردي خلال الفترة الحالية حيث أشعر بسلام وبهدوء كبير في حياتي و"عايزة أدلع نفسي وبس".

* عندما تجلسين بمفردك من يكون رفيقك ؟

** أنا لا أشعر بالوحدة ولست بمفردي فأنا أعيش وحولي أخي واسرتي وأصحابي ولكن عندما أجلس بمفردي يكون رفيقي المصحف الشريف والقطط والكتب حيث إنني أعشق القراءة.

* ما الصفة التي تجديها في الرجل وترفضين الارتباط به من أجلها ؟

** لا أستطيع أن ارتبط برجل كذاب وخائن.

* "الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياة الانسان " ما الذي تغير في حساباتك بعد رحيل والدتك؟

** أنا أمي "مشيت " فجأة وهي كانت تشعر بذلك وكان تتحدث معي دائما في الفترة الأخيرة قبل رحيلها وعندما رحلت واسترجعت كلامها معي فهل بالفعل كانت تشعر بموتها وكانت بتوصيني وأنا مطمنه عليها فهي كانت انسانه تفعل الخير كثيرا وعند المولي عزوجل وفي مكان أفضل فهي في دار الحق والشيئ الوحيد الذي تغير في حساباتي بعد رحليها إنني ارتبطت للغاية بأهل أمي واتجمع معهم باستمرار وهم محتضنيني للغاية بعد وفاتها.

مسلسل ب 100 راجل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وتتوالي الأحداث في إثارة وتشويق، يشارك في بطولته سمية الخشاب محمود عبد المغني هالة فاخر ونخبة من النجوم، اخراج إبرام نشأت.