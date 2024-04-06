مؤلف "جودر": مؤشراتنا الحقيقة "الناس" والقهاوى اشتركت بمنصة شهيرة لعرض المسلسل

كشف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل “جودر أن أجمل شىء اسعده هو كمية ردود الافعال الكثيرة والصادقة حول العمل والتى يتابعها من خلال عنصرين الاول السوشيال ميديا والتانى اماكن التجمعات مثل القهاوى والاماكن العامه مشيرا إلى انه من كثرة المقالات التى كتبت عن المسلسل يفكر ان يصدر كتابا حولها.

وأضاف “عبد المغيث” في تصريح خاص للبوابة نيوز أن مؤشراتنا الصادقة والحقيقية هى الناس و الجميل ايضا فى ردود الافعال ان بعض القهاوى اشتركت فى إحدى المنصات الشهيرة لتعرض جودر مثل مباريات وماتشات كرة القدم وهذا يشير إلى ان الاخلاص للعمل من كل المشاركين فيه سواء ابطال او مخرج او مصممين ديكور وازياء وملابس وايضا إنتاج قوى واعى مثل المتحدة يستطيع ان يعيد امجاد الدراما المصرية والف ليلة وليلة.

وتابع : “كنت متوقع نجاح جودر لاننا توجهنا لشىء متفرد ومختلف وغير مكرر ولا نعمل فى مناطق تستسهلها الناس وكنا مصدقين نفسنا كلنا كفريق عمل مشيرا إلى إن العمل وباقى الاحداث سوف تشهد مفاجآت كثيرة ومناطق وقضايا مختلفة الدراما ستذهب إليها لأول مرة”.

جودر بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور ووليد فواز ومحمد التاجي وياسر الطوبجي وأحمد فتحي ومحمود البزاوي ومجدى فكرى وجيهان الشربتلى وأيتن عامر ووفاء عامر وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

يعرض مسلسل «جودر» عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama واحدى المنصات الشهيرة.

وأحداثه مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه