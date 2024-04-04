حملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .

كما شدد المحافظ على التصدي لأى شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت اليوم الخميس من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ٢٦ حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة منها ٤ حالات بقرية البرجاية تعد على أرض زراعية، ٥ حالات تعد بقرية بنى محمد سلطان على أرض زراعية، ١٣حالة تعد بقرية نزلة حسين، وحالة بقرية دمشير حفر أساس، وحالة بقرية بنى أحمد الغربية ، وإيقاف أعمال حالة بناء مخالف بتقسيم شلبى شارع العزيزى وكذلك إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة المصاص، وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مركز ديرمواس، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدي وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا من إزالة حالتى تعد على الأراضي الزراعية في المهد ، كما تم إزالة حالة تعد على أراضي اصلاح زراعي في المهد، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز (أبوقرقاص- مطاى ـ سمالوط) تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ١٥ حالة تعد على الأرض الزراعية منها حالتان تعد بقريتى بنى موسى وقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، وحالتان بناء فى المهد بقرية قلوصنا، وفك ٣ حالات شدة خشبية بحى شمال مدينة سمالوط، فضلاً عن إزالة ٥ حالات تعد على الأراضي الزراعية بحي غرب مدينة مطاى وحالة تعد علي الأراضي الزراعية بقرية بردنوها في المهد وإزالة حالتي تعد بقريه حلوة في المهد ( اصلاح الزراعي) وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز بنى مزار، أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه تم إزالة ٣١ حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بقرى ابوجرج وبنى صامت والحسينية وبنى على وحى شرق المدينة منها حالتان تعد على أرض أملاك دولة بقرية بنى صامت ، وحالة على حرم الصرف بقرية الناصرية، و٦ حالات تعد على أرض زراعية بقريه أبو جرج، و٣ حالات تعد على أرض زراعية بقرية بنى صامت، وإزالة ١٣ حالة تعد علي أرض زراعية بالحسينية، وإزالة ٣ حالات تعد بالبناء بأحياء شرق وجنوب وغرب المدينة، وحالتى تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، إلى جانب إيقاف حالة بناء مخالف خلف البنك الأهلي.

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