مصرع لص بعد اصطدامه بحائط خلال مطاردة الأهالي بأوسيم

لقي لص مصرعه في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة بعدما تم مطاردته من قبل الأهالي واصطدامه بحائط أثناء هروبه بموتوسيكل مسروق.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا بمصرع لص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع عندما قام اللص بسرقة موتوسيكل من أمام محل، وعندما شاهده صاحب الموتوسيكل والأهالي، قاموا بمطاردته.

وأثناء الهروب، فقد اللص السيطرة على الموتوسيكل مما أدى إلى اصطدامه بحائط بقوة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.