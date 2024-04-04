ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع لص بعد اصطدامه بحائط خلال مطاردة الأهالي بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي لص مصرعه في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة بعدما تم مطاردته من قبل الأهالي واصطدامه بحائط أثناء هروبه بموتوسيكل مسروق. 
تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا بمصرع لص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع عندما قام اللص بسرقة موتوسيكل من أمام محل، وعندما شاهده صاحب الموتوسيكل والأهالي، قاموا بمطاردته. 

وأثناء الهروب، فقد اللص السيطرة على الموتوسيكل مما أدى إلى اصطدامه بحائط بقوة، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية النيابة العامة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم سرقة