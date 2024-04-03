الأمن العراقي يفكك شبكة خططت لتنفيذ عمليات إرهابية

كشفت السلطات الأمنية العراقية عن تمكنها تفكيك شبكة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الأمن العراقي في تتبع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإحباط قدراته على شن أو تخطيط لعمليات مستقبلية.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وحسب معلومات استخبارية دقيقة بتنفيذ واجب أمني أسفر عن إلقاء القبض على الإرهابي (أ م أ) في مدينة كركوك ومن خلال اعترافات الإرهابي تبين أنه عنصر في خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات إرهابية.

وأضاف البيان، أنه من خلال التدقيق والمتابعة الميدانية تم التوصل إلى باقي أفراد الخلية وذلك من خلال التنسيق العالي بين المديرية وجهاز مكافحة إرهاب السليمانية بإسناد قيادة عمليات كركوك، وقد أسفرت العملية أيضا عن إلقاء القبض على اثنين من قيادات عصابات داعش الارهابية.

قبل أيام، أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارية عن تنفيذ عملية نوعية تمكنت من تصفية الإرهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا، وذلك وفق بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني.