رئيس الوزراء العراقي يحذر من تداعيات استمرار الحرب بغزة على المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مساء اليوم الأربعاء، أن استمرار الهجمات على قطاع غزة سيفتح الباب أمام منزلقات خطيرة في المنطقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وعدم السماح بامتداد الصراع إلى المنطقة بأسرها.

وأورد بيان لمجلس الوزراء العراقي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أكد خلاله "إدانة بلاده العدوان الصهيوني الأثيم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، العاصمة السورية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، وفقًا للبيان، على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإيرانية، والتي تخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني".