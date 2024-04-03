الليلة| الجونة يستضيف المقاولون.. سيراميكا يصطدم بـ«زد».. والإسماعيلي يسعى للهروب من الهبوط أمام سموحة

تُستأنف مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري، الذي يُعود من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي أُقيمت بالقاهرة، وفاز بها منتخب كرواتيا على حساب منتخبنا الوطني بنتيجة 2-4، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إجراء تعديل على مواعيد الجولة السابعة عشرة والتي كان مقررًا لها الأحد الماضي لتقام مساء اليوم الأربعاء.

وتقام اليوم ثلاث مواجهات في توقيت الساعة العاشرة مساءً، حيث يستضيف الجونة المقاولون العرب، ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع زد، والإسماعيلى يستضيف سموحة.

لقاء الجونة والمقاولون العرب يُعد في غاية الصعوبة، خاصةً لأبناء محمد عودة، الذي يواجه هذا الموسم ظروفًا غير طبيعية، بدأت بتغيير الجهاز الفني السابق بقيادة شوقي غريب لسوء النتائج، وعقب تولي محمد عودة المهمة الرسمية، تم تدعيم الصفوف بأكثر من 8 لاعبين وجميعهم تعرضوا للإصابة في توقيتات مُختلفة، وتم إجبار الجهاز الفني للمقاولون على الدفع بعدد من اللاعبين البُدلاء.

وشهدت فترة توقف الدورى الأخيرة تجهيز مُصابي المقاولون العرب وتأهيلهم لخوض لقاء الجونة من أجل العودة للانتصارات الغائبة والفوز من جديد لتحسين موقف الذئاب في جدول المسابقة.

ويدخل المقاولون العرب لقاء الليلة ورصيده 9 نقاط يحتل بها المركز قبل الأخير في جدول المسابقة، بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة.

وتقام الموقعة الثانية بين سيراميكا كليوباترا وزد في نفس التوقيت، ومن المتوقع أن تشهد أداءً قويًا من جانب الفريقين، حيث يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ويرغب لاعبوه في الفوز وتحسين ترتيبهم في الجدول.

وفي حالة الفوز يصعد سيراميكا للمركز الرابع بالتساوي مع الاتحاد السكندري، بينما زد يدخل اللقاء ورصيده 23 نقطة يحتل بها المركز الخامس، وفي حالة الفوز سيصعد زد للمركز الثاني بنفس رصيد إنبي، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا برصيد 26 نقطة.

وتقام الموقعة الثالثة بين الإسماعيلي وسموحة، وهذه المواجهة لن تكون سهلة في ظل موقف الدراويش المتراجع هذا الموسم، حيث يحتل الإسماعيلي المركز الـ15 في جدول الدورى برصيد 14 نقطة، ويرغب لاعبو الدراويش في الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط، الذي يُلازم قلعة الدراويش في آخر 5 مواسم، بينما يدخل فريق سموحة لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل أبناء الفريق السكندري المركز السابع برصيد 22 نقطة، وهدفهم أيضًا الفوز أو على الأقل عدم الخسارة للحفاظ على تقدمهم في جدول المسابقة.