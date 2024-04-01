مدير الإسعاف بغزة: الاحتلال منع عن مجمع الشفاء الماء والغذاء والدواء

قال مدير الإسعاف والطوارئ بغزة، إن الاحتلال منع عن المرضى والطواقم الطبية والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي الماء والغذاء والدواء.

وأضاف مدير الإسعاف والطوارئ بغزة، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، أن عشرات المصابين والجرحى في جرائم إسرائيلية غير مسبوقة بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد مراسل القناة، بأن الدفاع المدني الفلسطيني يواصل عمليات البحث عن جثث الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.